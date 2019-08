Musikvideo von BTS auf YouTube 500 Millionen Mal aufgerufen

Photo : KBS News

Das Musikvideo zum Lied „Boy With Luv“ von BTS ist auf YouTube über 500 Millionen Mal aufgerufen worden.Laut der Agentur der Gruppe wurde am Sonntag, vier Monate nach der Veröffentlichung des Musikvideos, die 500-Millionen-Marke übertroffen. „Boy With Luv“ ist die erste Singleauskopplung des im April veröffentlichten Albums „Map of the Soul: Persona“.Von BTS gibt es damit sieben Musikvideos, die mehr als 500 Millionen Mal angeklickt wurden. Damit erneuerte die Gruppe den Rekord unter den südkoreanischen Sängern in dieser Wertung. Beim Musikvideo zu „DNA“ wurde die 800-Millionen-Schwelle geknackt.