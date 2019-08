Südkorea fordert Nordkorea zum Stopp von weiteren Raketentests auf

Photo : YONHAP News

Südkorea hat Nordkorea dazu aufgerufen, mit dem Start von weiteren Projektilen aufzuhören.Nach der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates NSC teilte das Präsidialamt mit, die Fortsetzung des Startes von Kurzstreckenprojektilen durch Nordkorea unter dem Vorwand des gemeinsamen Manövers zwischen Südkorea und den USA könne die militärische Spannung auf der koreanischen Halbinsel verschärfen. Die südkoreanische Regierung fordere, dass der Norden den Start von Projektilen stoppe.Durch die Zusammenarbeit zwischen den Streitkräften Südkoreas und der USA sollen die Details über die Projektile präzise untersucht werden, hieß es weiter.Nordkorea hatte am heutigen Freitagmorgen von der Gegend in Tongcheon in der Provinz Gangwon aus zwei unidentifizierte Projektile übers Ostmeer geschossen.