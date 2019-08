Photo : YONHAP News

Die koreanische Paarung Lee Sang-su/Jeoung Young-sik hat ein Turnier des Internationalen Tischtennis-Verbands (ITTF) gewonnen.Bei den Bulgaria Open 2019 siegte das Duo am Sonntag im Finale des Heeren-Doppels in Panagjurischte über die japanische Paarung Kazuhiro Yoshimura/Yukiya Uda mit 3:1.Lee/Jeoung gewannen damit das zweite große Turnier in Folge nach dem Erfolg bei den Australia Open im Juli.