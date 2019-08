Photo : KBS News

Der Krankenversicherungsbeitrag steigt kommendes Jahr um 3,2 Prozent.Das Gesundheitsministerium teilte am Donnerstag mit, dass bei einer Sitzung des Ausschusses für Gesundheitspolitik die Anhebung der Beiträge zur nationalen Krankenversicherung beschlossen worden sei.Der Anstieg fällt jedoch geringer aus als das plus von 3,49 Prozent in diesem Jahr.Nach der Änderung müssen Arbeitnehmer statt zurzeit 6,46 Prozent 6,67 Prozent ihres Gehalts für die Krankenversicherung abführen.Im Durchschnitt zahlt ein Arbeitnehmer damit rund 116.000 Won oder 96 Dollar im Monat in die staatliche Krankenversicherungskasse ein.Für Selbstständige steigt der durchschnittliche Beitragssatz auf rund 90.000 Won oder 74 Dollar.