USA: Nordkorea könnte anderes Atomtestgelände als Ersatz von Punggye-ri bauen

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des US-Außenministeriums könnte Nordkorea ein neues Atomtestgelände bauen, das den Teststandort in Punggye-ri ersetzt, sollte dies gewünscht sein.Diese Einschätzung teilte das Ressort in seinem Bericht über die Einhaltung von Abkommen und Verpflichtungen zur Rüstungskontrolle, Nichtverbreitung und Abrüstung 2019 mit, der am Donnerstag veröffentlicht wurde.Die anscheinende Zerstörung des Atomtestgeländes in Punggye-ri im Mai 2018 sei mit ziemlicher Sicherheit umkehrbar. Nordkorea könnte auch an einem anderen Atomtestgelände arbeiten, hieß es.Nordkorea habe bisher keine weiteren Atomtests unternommen und bekannt gegeben, das Atomtestgelände in Punggye-ri vollständig abgebaut zu haben. Diese Schritte könnten positive Anzeichen dafür sein, dass Nordkorea bereit sei, für die Umsetzung seiner Zusage und Verpflichtung für die Denuklearisierung einen Schritt weiter zu gehen, schrieb das Ressort.Zugleich hieß es jedoch, die Möglichkeit des Baus eines anderen Atomtestgeländes und Nordkoreas Weigerung, internationale Inspektoren zur Bestätigung des Abbaus der Anlagen in Punggye-ri zuzulassen, ließen Zweifel an dessen Willen für eine langfristige Umsetzung hinsichtlich des Verzichts auf Atomtests und der Denuklearisierung aufkommen.Es bestehe die große Wahrscheinlichkeit, dass es in Nordkorea noch unentdeckte Atomlagen gebe, hieß es weiter.