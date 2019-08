Vereinigter Generalstab: Nordkorea feuerte offenbar Kurzstreckenraketen ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Morgen offenbar erneut Kurzstreckenraketen abgefeuert.In der östlich gelegenen Stadt Sondok in der Provinz Süd-Hamgyong seien um 6.45 Uhr und 7.02 Uhr Projektile in Richtung Ostmeer abgefeuert worden, teilte Südkoreas Vereinigter Generalstab (JCS) mit. Die zwei Projektile, bei denen es sich vermutlich um Kurzstreckenraketen gehandelt habe, seien mit einer Spitzengeschwindigkeit von etwa Mach 6,5 380 Kilometer weit geflogen und hätten eine Maximalhöhe von 97 Kilometern erreicht, hieß es weiter.Der nationale Sicherheitsrat im Präsidialamt trat um 8.30 Uhr zu einer Notsitzung zusammen. Diese wurde vom Sicherheitsberater Chung Eui-yong geleitet. Die Teilnehmer hätten „starke Bedenken“ über die Starts geäußert. Denn diese sein erfolgt, obwohl Südkorea und die USA ihr gemeinsames Manöver beendet haben, teilte das südkoreanische Präsidialamt mit.Es war bereits der siebte Abschuss von Geschossen seit dem 25. Juli, als Nordkorea nach 17-monatiger Pause erstmals wieder Waffen testete. Nordkorea testet offenbar neue Kurzstreckenraketen, darunter eine Modifizierung der russischen Iskander-Rakete.Zuletzt gab es Anzeichen für eine Fortsetzung des Dialogs zwischen den Washington und Pjöngjang. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte gegenüber US-Präsident Donald Trump Bereitschaft zu Gesprächen signalisiert, sobald das Manöver beendet sei. Jedoch hatte Nordkoreas Außenminister Ri Yong-ho seinen US-Amtskollegen Mike Pompeo am Freitag scharf kritisiert, weil dieser die Aufrechterhaltung härtester Sanktionen betont hatte, solange Nordkorea nicht atomar abrüste.