Präsident Moon besucht nächste Woche drei südostasiatische Länder

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird vom 1. bis 6. September Thailand, Myanmar und Laos besuchen.Das teilte das Präsidialamt mit.Moon wird in Thailand einen offiziellen Besuch absolvieren, in den zwei weiteren Ländern Staatsbesuche.Damit wird Moon sein im November 2017 gemachtes Versprechen erfüllen, während seiner Amtszeit alle zehn Mitgliedsstaaten des südostasiatischen Staatenbundes (ASEAN) zu besuchen.Die Sprecherin des Präsidialamtes, Ko Min-jung, sagte, dass Thailand, Myanmar und Laos eine wichtige Achse für die Neue Südpolitik bildeten, die für die Erweiterung diplomatischer und wirtschaftlicher Horizonte Südkoreas vorangetrieben werde. Sie seien zudem wichtige Partner für einen Erfolg des im November geplanten ersten Gipfels zwischen Südkorea und den Mekong-Anrainerstaaten.Im November sind ein Sondergipfel zwischen Südkorea und der ASEAN und ein Südkorea-Mekong-Gipfel in Busan geplant.Die geplante Reise werde einen Anlass dazu geben, die Grundlage für die Kooperation zu festigen, um beide Gipfeltreffen im November erfolgreich zu veranstalten, sagte Ko weiter.