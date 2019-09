Kasachischer Film über Pferdediebe ist Eröffnungsfilm bei Filmfestival in Busan

Photo : YONHAP News

Der Film „The Horse Thieves. Roads of Time” des kasachischen Regisseurs Yerlan Nurmukhambetov ist zum Eröffnungsfilm des diesjährigen Busan Internationalen Filmfestivals im Oktober gewählt worden.Zum Schlussfilm wurde der Streifen „Moonlit Winter“ des südkoreanischen Regisseurs Lim Dae-hyung gekürt.Das gab der Vorstand des Filmfestivals am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Busan bekannt.Das Filmfestival in der südlichen Hafenstadt findet dieses Jahr vom 3. bis 12. Oktober statt. 303 Filme aus 85 Ländern wurden eingeladen.Als Sonderprogramm sind Sonderaufführungen von zehn repräsentativen koreanischen Filmen anlässlich 100 Jahre koreanische Filmgeschichte geplant.