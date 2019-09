US-Diplomat bestätigt Washingtons Bereitschaft für Nuklearverhandlungen mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Eine US-Diplomatin bestätigt die Bereitschaft Washingtons, Verhandlungen mit Nordkorea für die Denuklearisierung des kommunistischen Landes wieder aufzunehmen.Die USA seien bereit, Verhandlungen zur Erfüllung von Versprechen bei US-Nordkorea-Gipfeltreffen, darunter der vollständigen Denuklearisierung Nordkoreas, wieder aufzunehmen. Das sagte die US-Botschafterin bei der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) Jackie Wollcott am Mittwoch während einer IAEA-Vorstandssitzung in Wien.Wollcott sagte allerdings, der einzige Weg zur Sicherheit und Gedeihen Nordkoreas sei, Massenvernichtungnswaffen und ballistische Raketen aufzugeben.Nordkoreas Vizeaußenministerin Choe Son-hui schlug am Montag neue Verhandlungen mit den USA Mitte September vor. Darauf reagierte US-Präsident Donald Trump positiv.