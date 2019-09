Südkorea verurteilt Angriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien

Photo : YONHAP News

Südkorea hat auf die Drohnenangriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien besorgt reagiert.Die Angriffe stellten eine schwerwiegende Bedrohung für international wichtige Energie-Infrastrukturanlagen dar. Auch beeinträchtigten sie die weltweite Energiesicherheit sowie die regionale Stabilität. Südkorea verurteile jede ähnliche Angriffshandlung, hieß es in einer Stellungnahme eines Sprechers des Außenministeriums am Montag.Am Samstag (Ortszeit) wurden Ölanlagen des staatlichen Ölkonzerns Aramco in Abkaik und Churais Ziel von Drohnenangriffen. Das führte zu einer Störung der Erdölproduktion Saudi-Arabiens.Die pro-iranischen Rebellen im Jemen bekannten sich inzwischen zu den Angriffen. Die USA gehen jedoch davon aus, dass der Iran dahinter stecke.