Trump: Wahrscheinlich nicht der richtige Zeitpunkt für Besuch in Pjöngjang

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat den Spekulationen über einen Besuch in Pjöngjang eine Absage erteilt.Es sei wahrscheinlich nicht der richtige Zeitpunkt für den Besuch, doch könne er sich einen solchen irgendwann in der Zukunft vorstellen.Das sagte der US-Präsident am Montag vor Reportern im Weißen Haus, nachdem er auf Berichte über eine Einladung in die nordkoreanische Hauptstadt angesprochen worden war.Abhängig von den Geschehnissen würde auch Kim gerne die USA besuchen, doch habe man wohl noch eine weite Strecke zurückzulegen, sagte Trump weiter.Trump hatte letzte Woche gesagt, er rechne mit einem Treffen mit Kim später in diesem Jahr.Die südkoreanische Tageszeitung "JoongAng Ilbo" hatte am Montag berichtet, dass Kim in einem im August verschickten Brief Trump zu einem Besuch eingeladen habe.