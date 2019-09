Tokio äußert Bedauern über Japans Streichung aus Südkoreas weißer Liste

Photo : YONHAP News

Nach der offiziellen Streichung Japans aus Südkoreas weißer Liste der bevorzugten Handelspartner am Mittwoch hat die japanische Regierung starkes Bedauern darüber geäußert.Der japanische Chefkabinettssekretär Yoshihide Suga sagte am Mittwoch, dass Südkorea Japan keine ausreichende Erklärung zu den Gründen für den Schritt vorgelegt habe.Japanische Medien berichteten dagegen detailliert über die von der südkoreanischen Regierung vorgelegte Begründung.Das südkoreanische Industrieministerium habe erläutert, dass die Kooperation mit einem Land schwierig sei, das ein System im Widerspruch zu den Grundsätzen der internationalen Exportkontrollregime betreibe, schrieb die Zeitung „Asahi Shimbun“. Der Schritt sei vermutlich eine Vergeltungsmaßnahme gegen Japans Exportrestriktionen.Die Zeitung berichtete auch, dass 91 Prozent der Befragten in Südkorea die Streichung Japans aus der weißen Liste befürwortet hätten.Die japanische Außenhandelsbranche betonte, dass wichtige Artikel wie D-RAM-Speicher von der Maßnahme Südkoreas nicht betroffen seien. Sie rechnete mit einem eher geringen Einfluss.