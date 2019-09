Umfrage: Zustimmung für Präsident Moon auf 43,8 Prozent gefallen

Photo : YONHAP News

Laut einer neuen Umfrage ist der Zustimmungswert für Präsident Moon Jae-in auf ein Rekordtief seit seinem Amtsantritt gefallen.Das ergab die Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Realmeter im Auftrag des Senders tbs durchführte. Befragt wurden von Montag bis Mittwoch landesweit 2.007 Wähler.43,8 Prozent der Befragten, damit 3,4 Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche, bewerteten Moons Amtsführung positiv. Das ist der niedrigste Stand in einer Realmeter-Umfrage. Das bisherige Rekordtief hatte bei 44,9 Prozent gelegen und war in der zweiten Märzwoche verzeichnet worden.53 Prozent sprachen von einer schlechten Arbeit. Der Anteil nahm um drei Prozentpunkte zu.Realmeter führte das Ergebnis darauf zurück, dass immer neue Details der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen die Familie des neuen Justizministers Cho Kuk durch Medienberichte verbreitet wurden. Moon hatte trotz der Vorwürfe gegen Chos Familie und des Widerstands der Opposition Chos Ernennung durchgesetzt.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 2,2 Prozentpunkten.