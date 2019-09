Moon und Trump kommen am Montag in New York zu Gipfel zusammen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in und US-Präsident Donald Trump werden am Montag (Ortszeit) in New York zu einem bilateralen Gipfeltreffen zusammenkommen.Das teilte das Präsidialamt in Seoul am Donnerstag mit.Das neunte Spitzengespräch zwischen Moon und Trump wird am Rande der UN-Generalversammlung stattfinden. Moon wird vom 22. bis 26. September New York besuchen.Bei dem Treffen werde Moon über Wege für die Zusammenarbeit für die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Schaffung eines dauerhaften Friedens diskutieren, teilte Choi Jong-kun, präsidialer Sekretär für Friedensplanung, mit. Auch würden verschiedene Maßnahmen für eine weitere Stabilisierung des südkoreanisch-US-amerikanischen Bündnisses und regionale Angelegenheiten besprochen.Moon will Unterstützung anbieten, damit der festgefahrene Dialog zwischen Nordkorea und den USA über die Denuklearisierung bald wieder aufgenommen werden kann.Nach weiteren Angaben des Präsidialamtes wird Moon am Dienstag eine Grundsatzrede vor der UN-Vollversammlung halten. Darin wird er seine Bemühungen und Entschlossenheit für die Friedensschaffung und gemeinsamen Wohlstand auf der koreanischen Halbinsel mitteilen und die Weltgemeinschaft um eine Kooperation bitten.Anschließend wird Moon mit dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, zusammenkommen. Diskutiert werden die Bildung eines gesamtkoreanischen Teams bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio und eine gemeinsame Austragung der Spiele 2032 durch beide Koreas.Moon wird auch Gespräche mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres führen. Außerdem sind bilaterale Gipfeltreffen mit Kollegen aus Polen, Dänemark und Australien geplant.