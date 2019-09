Innerkoreanisches Nordkoreas Medien berichten über ASP-Ausbruch in Südkorea

Nordkoreas Staatsmedien haben über den Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Südkorea berichtet.



Die Nachrichtenagentur KCNA meldete am Donnerstag unter Berufung auf einen südkoreanischen Medienbericht, dass die Afrikanische Schweinepest in der Provinz Gyeonggi ausgebrochen sei. Es sei nachgewiesen worden, dass Schweine in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Paju daran erkrankt seien.



Es ist das erste Mal, dass Nordkorea den Ausbruch der ASP in Südkorea thematisierte.



Nordkorea hat noch nicht auf Südkoreas Mitteilung hinsichtlich des ASP-Ausbruchs reagiert. Die südkoreanische Regierung hatte am Mittwoch über das Verbindungsbüro in Kaesong Nordkorea über den Stand des Ausbruchs der Seuche informiert und die Notwendigkeit der Kooperation für Präventionsmaßnahmen betont.



Nordkorea hatte am 30. Mai der Weltorganisation für Tiergesundheit gemeldet, dass in seiner Provinz Jagang die ASP ausgebrochen sei.