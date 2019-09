Führender US-Abgeordneter fordert von Präsident Trump Schlichterrolle zwischen Südkorea und Japan

Photo : YONHAP News

Ein führender Abgeordneter des US-Kongresses hat Präsident Donald Trump aufgefordert, zwischen den Verbündeten Südkorea und Japan zu schlichten.Der Vorsitzende des Außenausschusses des Repräsentantenhauses Eliot Engel sagte am Sonntag, Trump in einem Brief aufgefordert zu haben, sich mit den zunehmenden Spannungen zwischen Südkorea und Japan zu befassen.Der Demokrat begründete seine Forderung damit, dass der Streit auf Angelegenheiten übergegriffen habe, die sicherheitspolitische und wirtschaftliche Interessen der USA direkt berührten.Es sei an der Zeit, dass die USA, Japan und Südkorea zusammenarbeiten, um regionale Sicherheitsbedrohungen zu beseitigen.Solche Bedrohungen reichten von Nordkoreas Tests von ballistischen Raketen bis zu chinesischen Aggressionen im Südchinesischen Meer.Die Trump-Regierung solle eine Plattform schaffen, auf der Südkorea und Japan ihre Differenzen überwinden könnten, sagte der Abgeordnete weiter.