Südkorea will neo-konfuzianische Akademien systematischer konservieren und verwalten

Photo : YONHAP News

Südkorea will Seowon, neu-konfuzianische Akademien der Joseon-Zeit, noch systematischer konservieren und verwalten.Anlass ist, dass dieses Jahr neun dieser Akademien in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen wurden.Die Regierung will binnen Jahresfrist ein Sondergesetz erlassen, um reibungslos eine integrierte Erhaltung und Verwaltung der Seowon-Schulen durchzuführen, indem die jeder Akademie eigenen Merkmale bewahrt werden.Neun Gebietskörperschaften, in denen sich die Seowon-Schulen befinden, werden künftig durch Änderungen ihrer Anordnungen eine Grundlage für die hierfür nötige personelle und finanzielle Unterstützung schaffen.Auch werden gemeinsame Untersuchungen zu 30 nicht aufgelisteten Seowon-Schulen in Südkorea und solchen Akademien in Nordkorea sowie ein wissenschaftlicher Austausch angestrebt.