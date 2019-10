Nordkorea macht gegenüber OIE keine weiteren Angaben über Afrikanische Schweinepest

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach der Meldung des Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest in seinem Land gegenüber der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) keine weiteren Angaben gemacht.Das teilte das Sprecherbüro der OIE dem US-Auslandsdienst Voice of America (VOA) mit.Nordkorea habe die OIE am 30. Mai über den ersten ASP-Fall per Sofortbenachrichtung informiert. Seitdem seien keine zusätzlichen Informationen übermittelt worden, hieß es.Die Organisation habe ausreichend Anlass zu der Vermutung, dass die Situation in Nordkorea angesichts der Entwicklungen in anderen Ländern der Region besorgniserregend sei. Jedoch könne die OIE eine Analyse des südkoreanischen Geheimdienstes nicht kommentieren, da sie von nordkoreanischen Behörden keine offiziellen Informationen erhalten habe, hieß es weiter.Der südkoreanische Geheimdienst hatte am 24. September bei einer parlamentarischen Sitzung mitgeteilt, dass in Nordkorea trotz verschiedener Maßnahmen die Afrikanische Schweinepest seit Juli in mehreren Regionen grassiere. Es gebe Anzeichen für eine landesweite Ausbreitung der Seuche. Südkorea hoffe auf eine innerkoreanische Kooperation für die Bekämpfung der Seuche, diese sei jedoch angesichts einer passiven Haltung Nordkoreas nicht leicht zu bewerkstelligen.