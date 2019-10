Südkorea schlägt Sri Lanka bei WM-Qualifikation mit 8:0

Photo : YONHAP News

Südkorea sicherte sich am Donnerstag in der WM-Qualifikation einen überwältigenden Sieg gegen Sri Lanka mit 8: 0.Der Stürmer Kim Shin-wook erzielte im Hwaseong Sports Complex Stadion in Hwaseong, Provinz Gyeonggi, vier Treffer. Kapitän Son Heung-min erzielte zwei Tore, während Hwang Hee Chan und Kwan Chang-hoon jeweils einmal einen Treffer erzielen konnten.Es war der zweite Sieg in Folge in der laufenden WM-Qualifikation, bei der Südkorea an der Spitze der Gruppe H stand.Es war auch der höchste Sieg für Südkorea unter Cheftrainer Paulo Bento seit einem 4: 0-Sieg gegen Usbekistan im November letzten Jahres.Am kommenden Dienstag trifft Südkorea schließlich in Pjöngjang auf Nordkorea.