Heer will Anzahl der Soldaten bis 2022 um 100.000 reduzieren

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Heer will die Anzahl seiner Soldaten bis 2022 um fast 100.000 Mann reduzieren.Das teilte das Heer bei der Überprüfung seiner Arbeit im parlamentarischen Verteidigungsausschuss mit. Es wurde über den Stand der Umsetzung der Verteidigungsreform 2.0 berichtet.Um auf den rapiden Bevölkerungsrückgang zu reagieren und die Truppenstruktur zu verbessern, werde ein Personalabbau unternommen. Die Zahl der Soldaten werde von 464.000 im laufenden Jahr um 99.000 auf 365.000 im Jahr 2022 verringert, hieß es.Im selben Zeitraum wird die Zahl der Korps von acht auf zwei reduziert. Die Zahl der Divisionen wird von 38 auf 33 im Jahr 2025 zurückgehen.Um die Abschwächung der Kampfkraft infolge des Truppenabbaus auszugleichen, will das Heer die Soldaten für Kampfaufträge und sein ziviles Personal für nichtkämpfende Missionen einsetzen und wichtige militärische Fähigkeiten rechtzeitig in Dienst stellen.