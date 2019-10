ASEAN-Kulturereignis ab Dienstag in Südkorea

Photo : YONHAP News

Anlässlich des Sondergipfels zwischen Südkorea und dem Verband Südostasiatischer Länder (ASEAN) im kommenden Monat in Busan wird ab Dienstag eine große kulturelle Veranstaltung in vier südkoreanischen Städten stattfinden.Bei der Veranstaltung „ASEAN Culture Roadshow – Viva ASEAN“ werden unter dem Titel Best of ASEAN Performing Arts Darbietungen von rund 20 Künstlern aus den zehn ASEAN-Mitgliedstaaten geboten.Die Aufführungen finden zuerst am Dienstag in Gwangju, dann am Freitag in Seoul, am Sonntag in Busan und am kommenden Mittwoch in Cheongju in der Provinz Nord-Chuncheong statt.