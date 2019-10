Russland bestreitet Verstöße gegen südkoreanischen Luftraum

Photo : KBS News

Das russische Verteidigungsministerium bestritt am Dienstag Vorwürfe, dass russische Kampfflugzeuge den südkoreanischen Luftraum verletzt hätten, und machte geltend, sie hätten das entsprechende internationale Protokoll strikt eingehalten.Wie das russische Ministerium in einer Erklärung mitteilte, seien zwei strategische Tupolev Tu-95MS-Bomber am Dienstag über neutrale Gebiete der Ostsee, der Westsee und des Ostchinesischen Meers geflogen.Weiter hieß es, dass die russischen Bomber von Sukhoi Su-27-Kampfflugzeugen und einem A-50-Frühwarn- und Kontrollflugzeug begleitet worden seien und dass sowohl Südkorea als auch Japan Kampfflugzeuge losgeschickt hätten, um das russische Flugzeug während eines Teils des Fluges zu begleiten.Dem Ministerium zufolge hätten russische Piloten die regulären Flüge streng nach internationalen Vorschriften durchgeführt und nicht gegen die Luftraumhoheit anderer Länder verstoßen.Nach Angaben von Südkoreas gemeinsamen Stabschefs sind am Dienstagmorgen sechs russische Militärflugzeuge in die koreanische Luftverteidigungszone eingedrungen, was das südkoreanische Militär dazu veranlasste, zehn Kampfflugzeuge in das Gebiet zu entsenden, um die Flugzeuge zur Umkehr zu bewegen.