Präsident Moon präsentiert Vorschläge für Kooperation zwischen Südkorea und Spanien

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat Vorschläge für die Kooperation zwischen Südkorea und Spanien unterbreitet, damit ein gemeinsamer Wohlstand beider Länder ermöglicht wird.Bei einem koreanisch-spanischen Business Forum, das anlässlich des Südkorea-Besuchs des spanischen Königs Felipe VI. am Donnerstag in Seoul stattfand, hielt Moon eine entsprechende Grundsatzrede.Moon verwies zunächst auf die Kooperation in der Digitalwirtschaft angesichts der Ära der vierten industriellen Revolution. Beide Länder könnten in den auf 5G basierten Dienstleisungsbereichen wie autonome Fahrzeuge und Smart City die Zusammenarbeit verstärken, hieß es.Er schlug auch die Kooperation auf dem Gebiet umweltfreundlicher Energiequellen vor. Ein spanisches Unternehmen habe in Südkorea einen Windkraftkomplex erfolgreich gebaut. Ebenfalls arbeite ein südkoreanisches Unternehmen an einem großen Projekt zur photovoltaischen Stromerzegung in Spanien, sagte er.Moon schlug zum Schluss vor, dass beide Länder einen gemeinsamen Vorstoß in die Bau- und Infrastrukturbranche in anderen Ländern anstreben würden.