Seoul: Tür für Dialog mit Nordkorea steht noch offen

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des südkoreanischen Präsidialamtes steht die Tür für Dialog zwischen Süd- und Nordkorea trotz der jüngsten Entwicklungen noch offen.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un befahl jüngst den Abriss der südkoreanischen touristischen Einrichtungen am Berg Geumgang.Reporter verwiesen am Donnerstag diesbezüglich einen leitenden Beamten des Präsidialamtes darauf, dass Nordkorea die Tür für Dialog mit den USA offen halte, jedoch die für Gespräche mit Südkorea anscheinend geschlossen habe. Der Beamte wies diese Auffassung zurück und betonte, dass die Tür doch noch nicht geschlossen sei.Er fügte zugleich hinzu, dass der Weg selbstverständlich nicht leicht wäre. Er glaube auch nicht, dass der Weg leicht zu beschreiten wäre. Über ein mögliches neues Konzept für die Denuklearisierung habe er nichts mitzuteilen, dass alles sowohl für Nordkorea und die USA, als auch für Südkorea noch in Gang sei.