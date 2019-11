Nordkorea kritisiert geplantes US-südkoreanisches Manöver im Luftraum

Photo : KBS News

Nordkorea hat ein geplantes Manöver der Luftstreitkräfte der USA und Südkoreas kritisiert.In einer Erklärung des nordkoreanischen Diplomaten Kwon Jong-gun hieß es am Mittwoch, die USA und Südkorea arbeiteten daran, im Dezember eine ihrer gemeinsamen Militärübungen wieder aufzunehmen.Beim Gipfeltreffen zwischen Nordkorea und den USA in Singapur im Juni 2018 sei jedoch vereinbart worden, dass das gemeinsame Luftraum-Manöver nicht mehr durchgeführt werde. Es komme der Ankündigung eines Duells gleich, dass die USA nur einen Monat nach dem Scheitern der Arbeitsgespräche in Stockholm das Vorhaben bekanntgegeben hätten.Nordkorea werde nicht bloß zusehen, wie die USA waghalsige militärische Aktivitäten unternähmen, sagte Kwon.Zuvor hatte Südkoreas Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo gesagt, es werde ein Manöver mit den USA stattfinden, um die gemeinsamen Verteidigungsfähigkeiten beizubehalten. Der Name des Manövers werde jedoch geändert werden müssen.Seit 2015 führten Südkorea und die USA jährlich im Dezember das gemeinsame Luftraum-Manöver “Vigilant Ace” durch. Im vergangenen Jahr vereinbarten beide Länder jedoch die Aussetzung der Übung, um die diplomatischen Bemühungen um die Lösung des Atomstreits mit Nordkorea zu unterstützen.