Internationales Friedensstatue für Opfer der Sexsklaverei wird in Melbourne errichtet

In Australien wird eine Friedensstatue zum Gedenken an die Opfer der Sexsklaverei des japanischen Militärs im Zweiten Weltkrieg errichtet.



Die südkoreanische Stadt Hwaseong und eine Bürgerorganisation für die Errichtung von Friedensstatuen teilten am Mittwoch mit, dass eine Friedensstatue in Mädchengestalt am Donnerstag in Melbourne feierlich enthüllt werde.



Die Stadtverwaltung und die Bürgergruppe strebten anlässlich des 100. Jubiläums der Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März die Errichtung von Friedensstatuen im Ausland an, um sich an die Schmerzen der früheren Trostfrauen zu erinnern und die Weltgemeinschaft auf die Problematik aufmerksam zu machen. Sie sammelten hierfür Spenden von Unternehmen und Bürgern in der Region.