Verteidigungsminister Südkoreas und der USA betonen trilaterale Sicherheitszusammenarbeit mit Japan

Südkorea und die USA haben vereinbart, durch eine enge Kooperation die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft in solider Weise aufrechtzuerhalten und die trilaterale Kooperation mit Japan gegen Nordkoreas Raketen- und Nuklearbedrohungen fortzusetzen.Das sagten die Verteidigungsminister beider Staaten, Jeong Kyeong-doo und Mark Esper, am Freitag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an ihr Gespräch in Seoul.Beide Seiten hätten zudem bestätigt, die bilaterale Allianz, ein Hauptpfeiler für Frieden, Stabilität und Gedeihen in der Region, ungeachtet jeglicher Herausforderung unter allen Umständen aufrechtzuerhalten. Ein gemeinsames Ziel beider Staaten, die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas und die Schaffung dauerhaften Friedens auf der koreanischen Halbinsel, sei ebenfalls bekräftigt worden. Dafür hätten Südkorea und die USA vereinbart, sich gemeinsam für die Wiederaufnahme der Gespräche mit Nordkorea und die vollständige Erfüllung der innerkoreanischen militärischen Vereinbarungen vom 11. September 2018 einzusetzen.Die USA hätten zudem ihr Sicherheitsversprechen gegenüber Südkorea bekräftigt, sagte der südkoreanische Verteidigungsminister.Betont wurde zudem, dass die regulierten gemeinsamen Militärübungen und Manöver dazu beigetragen hätten, die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft aufrechtzuerhalten und Bedingungen für den Transfer der Befehlsgewalt in Kriegszeiten an Südkorea zu schaffen.Zur Sprache kam auch die Aufteilung der Verteidigungskosten.Wie Minister Jeong sagte, hätten sich beide Minister darauf verständigt, dass die Verteidigungskosten fair und auf einem für beide Seiten annehmbaren Niveau aufgeteilt werden sollten. Minister Esper sagte jedoch, es sei sehr wichtig, dass Südkoreas Belastung im Zuge der anstehenden Verlängerung des entsprechenden Abkommens zunehme.Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, was beide Minister zu der von Südkorea erklärten Beendigung des südkoreanisch-japanischen Militärabkommens GSOMIA vereinbart haben. Japan und die USA lehnen die Beendigung von GSOMIA ab.