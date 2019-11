US-Präsident Trump fordert von Nordkoreas Machthaber schnelles Handeln

Photo : KBS News

US-Präsident Donald Trump hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un aufgefordert, schnell zu handeln, um eine Einigung zu erzielen.Trump schrieb am Sonntag (Ortszeit) auf Twitter, er sei der einzige, der Kim dahin bringen könne, wo dieser sein müsse. Kim solle schnell handeln und den Deal erledigen. Bis bald, schrieb er zum Schluss.Diese Botschaft an Kim sandte Trump zehn Stunden nach der Einigung der Verteidigungsminister Südkoreas und der USA bei ihrem Treffen in Thailand aus. Diese hatten beschlossen, die für November vorgesehenen bilateralen Luftübungen zu verschieben.Trumps Äußerung wird als Druckausübung gegenüber Nordkorea verstanden, dass es nach der wohlwollenden Entscheidung der USA an den Verhandlungstisch zurückkehren solle.