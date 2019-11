Mehrheit der Südkoreaner unterstützt Beendigung von GSOMIA

Photo : YONHAP News

Die Mehrheit der Südkoreaner unterstützt die Beendigung des Militärabkommens GSOMIA mit Japan.Das geht aus einer am vergangenen Freitag durchgeführten Umfrage von Realmeter bei 501 Südkoreanern hervor. Laut dem heute veröffentlichten Umfrageergebnis sprechen sich 55,4 Prozent für ein Ende des Abkommens über den Informationsaustausch aus. Das waren 7,1 Prozentpunkte mehr als bei der Umfrage am 6. November.11,4 Prozent gaben an, zu der Angelegenheit keine Meinung zu haben.Die südkoreanische Regierung hatte im August entschieden, das seit drei Jahren bestehende Abkommen nicht zu verlängern.Seoul reagierte damit auf Handelsbeschränkungen, die es als Vergeltung für ein Gerichtsurteil in der Zwangsarbeiter-Frage betrachtet. Südkoreas Oberstes Gericht hatte japanische Unternehmen zu individuellen Entschädigungen für Opfer der Zwangsarbeit im Krieg aufgefordert.Das Konfidenzniveau der Umfrage wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerspanne mit plus/minus 4,4 Prozentpunkten.