Elf Seeleute nach Feuer auf Fischfangschiff vor Jeju vermisst

Photo : YONHAP News

Elf Seeleute werden nach einem Feuer auf einem Fischfangschiff vor der Insel Jeju vermisst.Ein Fischer konnte bereits gefunden werden, sein Zustand gilt als kritisch.Wie die Küstenwache heute mitteilte, sei um 7.09 Uhr ein Feuer auf einem Schiff gemeldet worden, das rund 76 Kilometer westlich von Chagwi fuhr. Die Insel befindet sich westlich von Jeju.Ein Hubschrauber der Küstenwache sei gegen 8.15 Uhr am Unglücksort gewesen. Zu dem Zeitpunkt sei der obere Bereich an Deck vollständig abgebrannt gewesen. Es hätten sich noch Crew-Mitglieder an Bord des 29-Tonnen-Schiffs befunden.Zurzeit laufe die Suche nach Vermissten, trotz Warnungen vor starkem Wind und Wellengang. Auch Fischfangkutter in der Umgebung beteiligten sich daran.An Bord waren sechs Südkoreaner und sechs Vietnamesen. Über die Nationalität des bereits geretteten Seemanns liegen keine Angaben vor.