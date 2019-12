Wirtschaft Südkoreanische Börse schließt schwächer

Die südkoreanische Börse hat am Dienstag schwächer geschlossen.



Der Leitindex Kospi verlor 0,38 Prozent auf 2.084,07 Zähler.



Die Anleger hätten auf eine Mini-Einigung zwischen Washington und Peking im Handelsstreit bis spätestens zum 15. Dezember gehofft, doch neue Unruhen in Hongkong könnten diesen Prozess beeinflussen, sagte Noh Dong-kil von NH Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.



In den USA war jüngst ein Gesetz zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong beschlossen worden, China kündigte gestern an, Besuche von US-Schiffen und -Flugzeugen im halbautonomen Hongkong auszusetzen.