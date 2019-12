LG und SK in Chinas weiße Liste für Subventionen für Elektroauto-Batterien aufgenommen

Photo : YONHAP News

Zwei südkoreanische Unternehmen sind in eine weiße Liste der Firmen aufgenommen worden, die von der chinesischen Regierung Subventionen für Elektroauto-Batterien erhalten können.Nach Branchenangaben und lokalen Medienberichten vom Montag veröffentlichte das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie eine Empfehlungsliste für die Verbreitung von mit erneuerbarer Energie betriebenen Autos.Auf der Liste steht das Tesla Model 3 (BEV). Nach Branchenangaben wird LG Chem Batterien für das Modell liefern.Auch ist die E-Klasse Plug-in-Hybrid (PHEV) von Beijing Benz in der Liste enthalten, für die Batteriezellen von SK Innovation verwendet werden.Sollten beide Modelle Zuschüsse erhalten, bedeutet dies, dass die chinesische Regierung erstmals seit Ende 2016 Elektroautos mit südkoreanischen Batterien Subventionen gewährt.Laut lokalen Medien soll die Maßnahme dazu dienen, den jüngst geschrumpften chinesischen Markt für Elektroautos in Schwung zu bringen und die Angebotsknappheit bei Batterien zu überwinden. Auch will China offenbar die Lokalisierung ausländischer Technologien vorantreiben.