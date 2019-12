US-Aufklärer Global Hawk überfliegt koreanische Halbinsel

Photo : YONHAP News

Inmitten der verschärften Überwachungsaktivitäten der USA gegenüber Nordkorea ist diesmal eine Global Hawk, ein unbemannter Aufklärer der US-Luftwaffe, über der koreanischen Halbinsel gesichtet worden.Aircraft Spots, eine Webseite für die Positionsdarstellung von Flugzeugen, teilte am Mittwoch mit, dass eine RQ-4 Global Hawk über der koreanischen Halbinsel, darunter der Provinz Gyeonggi, geflogen sei.Die Global Hawk ist ein unbemanntes hochfliegendes Aufklärungsflugzeug, das aus 20 Kilometern Höhe auch kleine Gegenstände am Boden erkennen kann. Ihr Operationsradius beträgt 3.000 Kilometer, sie kann bis zu 40 Stunden in der Luft bleiben.Hinter dem Einsatz einer Global Hawk werde die Absicht vermutet, Nordkorea ununterbrochen weiter zu überwachen, sagte ein südkoreanischer Militärexperte.Nach weiteren Angaben von Aircraft Spots wurde auch ein US-Aufklärer vom Typ RC-135W Rivet Joint am Mittwoch über der koreanischen Halbinsel gesichtet.Seit Ende letzten Monats flogen US-Aufklärer fast täglich über der koreanischen Halbinsel.