Photo : KBS

Die USA geben Südkorea vier Militärbasen sofort zurück, deren Rückgabe sich bisher verzögert hatte.Beide Seiten starten zudem ein Diskussionsverfahren für die Rückgabe des US-Militärstützpunktes im Seouler Yongsan-Viertel.Darauf hätten sich Südkorea und die USA bei einer Sitzung des gemeinsamen Ausschusses des Abkommens über den Status der US-Truppen in Korea (SOFA) am Mittwoch geeinigt, teilte die südkoreanische Regierung mit.Die vier Militärstützpunkte sind Camp Eagle und Camp Long in Wonju, Camp Market in Bupyeong sowie Camp Hovey in Dongducheon. Für diese Basen wurde bereits 2010 oder 2011 ein Rückgabeverfahren eingeleitet. Wegen großer Differenzen über die Standards für die Beseitigung der Umweltschäden und die Verantwortung für die Reinigungskosten konnte die Rückgabe jedoch bisher nicht zustande kommen.Beide Seiten hätten die sofortige Rückgabe unter der Bedingung vereinbart, dass sie Konsultationen über die Verantwortung für die Reinigung von kontaminiertem Erdreich sowie Maßnahmen zur Verstärkung des Umweltmanagements der derzeit benutzten Stützpunkte fortsetzen würden, hieß es.In Bezug auf den vereinbarten Start des Rückgabeverfahrens für die Basis Yongsan Garrison teilte die Regierung mit, dass sie zügig und gründlich eine Umweltuntersuchung durchführen wolle, damit das Verfahren reibungslos verlaufen könne.