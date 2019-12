Südkorea will humanitäre Hilfe für Nordkorea unabhängig von Beziehungen fortsetzen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat ihre Position bekräftigt, unabhängig vom innerkoreanischen Verhältnis ihre humanitäre Hilfe für Nordkorea fortsetzen.Die Regierung vertrete die Position, dass sie unabhängig von der politischen und militärischen Lage und der Situation der innerkoreanischen Beziehungen ihre humanitäre Hilfe für Säuglinge, Kleinkinder und Schwangere in Nordkorea fortsetze, sagte der Sprecher des Vereinigungsministeriums, Lee Sang-min, am Mittwoch vor der Presse.Man glaube, dass für die Notwendigkeit der Bereitstellung solcher humanitärer Hilfe unabhängig von der politischen Lage ein Verständnis im In- und Ausland herrsche, fügte er hinzu.Die Regierung hatte im Juni beschlossen, über das Welternährungsprogramm 50.000 Tonnen Reis an Nordkorea zu liefern. Sie hatte sich am 6. Dezember entschieden, für ein Gesundheitsprojekt der Weltgesundheitsorganisation für Kinder und Mütter in Nordkorea fünf Millionen Dollar zu spenden.