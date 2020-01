Nordkorea veranstaltet nach Parteitreffen vielerorts Kundgebungen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat eine Reihe von Kundgebungen veranstaltet, um die bei der Plenarsitzung der herrschenden Arbeiterpartei letzte Woche vorgelegten Aufgaben durchsetzen.Das Organ der Arbeiterpartei „Rodong Sinmun“ schrieb am Freitag, dass solche Versammlungen am Donnerstag in den Provinzen Süd-Pyongan, Süd- und Nord-Hwanghae sowie Jagang stattgefunden hätten.Laut der Zeitung wurden dabei Wege zur Verbesserung der Produktivität in wichtigen Industrien, darunter Kohleindustrie und Landwirtschaft, diskutiert. Die Diskussionsteilnehmer hätten geschworen, die schwierige Situation von heute mit dem Kampf für einen frontalen Durchbruch zu überwinden.Beginnend mit einer Kundgebung in Pjöngjang am Sonntag fanden an vielen Orten in Nordkorea Versammlungen statt, um die Durchsetzung der Entscheidungen auf der Parteisitzung zu geloben.