Skigebiet Masikryong in Nordkorea feiert am Geburtstag von Kim Jong-un Saison-Eröffnung

Photo : YONHAP News

Das Skigebiet Masikryong im nordkoreanischen Wonsan hat am Mittwoch die Saison-Eröffnung gefeiert.Am selben Tag feierte Machthaber Kim Jong-un seinen Geburtstag.Der nordkoreanische Sender KCBS berichtete am Freitag über den Start des Betriebs der Skianlage. Das Skigebiet Masikryong sei ein Standort für das kulturelle Leben des Volks, der mit der edlen Liebe des höchsten Führers Kim Jong-un zum Volk in prächtiger Weise gebaut worden sei.Das Skigebiet gilt als wichtige Errungenschaft von Kim, der als Sportliebhaber bekannt ist.Wie verlautete, habe Kim 2012, im ersten Jahr an der Macht, vor wichtigen Kadern seine Idee vorgestellt, am Bergpass Masikryong eine große Skianlage zu bauen. Die Bauarbeiten wurden Anfang 2013 aufgenommen, am 31. Dezember jenes Jahres wurde das Skigebiet eröffnet.Vor den Olympischen Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang fand dort ein gemeinsames Training von süd- und nordkoreanischen Skisportlern statt.Ein Kurgebiet in Yangdok in der Provinz Süd-Pyongan, ein weiteres von Kim vorangetriebenes Projekt, wurde unterdessen am Freitag eröffnet.Nordkorea fördert die Tourismusindustrie in besonderem Maße, da der Tourismus nicht von internationalen Sanktionen betroffen ist.