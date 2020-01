Südkorea ist Gastgeber der Olympischen Jugend-Winterspiele 2024

Photo : YONHAP News

Südkorea wird als erstes asiatisches Land die Olympischen Jugend-Winterspiele austragen.Das Internationale Olympische Kommitee (IOC) bestimmte auf seiner Sitzung am Freitag (Ortszeit) in Lausanne die südkoreanische Provinz Gangwon zum Gastgeber der Jugend-Winterspiele 2024.Gangwon war zum einzigen Kandidaten ernannt worden. Bei der Abstimmung gab es 79 Für- und zwei Gegenstimmen.Die Jugend-Winterspiele in Gangwon werden ab dem 19. Januar 2024 15 Tage lang in PyeongChang und Gangneung stattfinden, wo die Olympischen Winterspiele 2018 ausgetragen wurden.Die IOC-Kommission für künftige Austragungsorte begründete die Entscheidung damit, dass Gangwons Bewerbung überzeugende Visionen und die kräftige Entschlossenheit für eine stärkere sportliche Beteiligung der Jugend erkennen lassen habe.Die Olympischen Jugend-Winterspiele fanden 2012 in Innsbruck erstmals statt. Teilnahmeberechtigt sind Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren.