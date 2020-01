2019 zweithöchste Durchschnittstemperatur in Südkorea gemessen

Photo : YONHAP News

Letztes Jahr ist in Südkorea die bislang zweithöchste Durchschnittstemperatur gemessen worden.Laut dem Wetteramt lag der landesweite Jahresdurchschnitt bei 13,5 Grad. Das war der zweithöchste Stand seit der Einführung der landesweiten Wetterbeobachtung im Jahr 1973.Der Rekord wurde im Jahr 2016 gemeldet und liegt bei 13,6 Grad.Die weltweite Durchschnittstemperatur war letztes Jahr ebenfalls am zweithöchsten nach dem Rekordjahr 2016.Nach weiteren Angaben lagen die Temperaturen im vergangenen Jahr in allen Monaten mit Ausnahme des Aprils über den Durchschnittswerten in den letzten 30 Jahren.