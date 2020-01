Politik Seoul: Truppenentsendung bei Verhandlungen über Verteidigungskosten nicht diskutiert

Laut dem südkoreanischen Außenministerium ist eine eventuelle Truppenentsendung Südkoreas in die Straße von Hormus bei den neuerlichen Verhandlungen mit den USA über die Aufteilung der Verteidigungskosten nicht diskutiert worden.



Das sagte Ministeriumssprecher Kim In-chul am Donnerstag vor der Presse.



Es gibt Spekulationen, nach denen Südkorea eine Truppenentsendung in die Straße von Hormus als Druckmittel bei den Verhandlungen über die Höhe dessen Anteils an den Stationierungskosten der US-Truppen einsetzen könnte. Die Äußerung des Sprechers machte jedoch deutlich, dass es sich um zwei getrennte Angelegenheiten handele.



Kim fügte hinzu, es werde bei den Verhandlungen besprochen, dass Südkoreas Beitrag zur Allianz durch die direkte und indirekte Unterstützung abgesehen vom Abkommen über die Aufteilung der Verteidigungskosten (SMA) fair bewertet werden sollte.



Die sechste Verhandlungsrunde über die Aufteilung der Verteidigungskosten fand am Dienstag und Mittwoch (Ortszeit) in Washington statt.