US-Außenministerium betont Vertrauen in Botschafter in Seoul

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat die Unterstützung für seinen Botschafter in Seoul, Harry Harris, trotz der Kritik an seiner umstrittenen Äußerung in Südkorea bestätigt.Das US-Außenministerium habe volles Vertrauen in Botschafter Harris angesichts seiner laufenden Bemühungen um die Stärkung der US-südkoreanischen Allianz und die Vertretung von Präsident Trump, hieß es am Sonntag (Ortszeit). Der US-Auslandssender Voice of America hatte gebeten, die Äußerung des Diplomaten in der letzten Woche zu kommentieren, dass Südkorea die innerkoreanische Kooperation einschließlich eventueller Individualtouren in einer Arbeitsgruppe mit den USA besprechen sollte.Niemand stelle die Souveränität Südkoreas infrage, insbesondere Harris tue dies nicht, hieß es in Bezug auf die Meinung, dass Südkorea seine Bemerkung als Einmischung in die Souveränität betrachten könnte. Über die kritischen Reaktionen in Südkorea verlor das Ressort jedoch kein Wort.Das südkoreanische Vereinigungsministerium hatte als Reaktion auf die Äußerung des US-Botschafters betont, dass die Nordkorea-Politik eine Angelegenheit der Souveränität sei. Das Präsidialamt hatte die Bemerkung von Harris als sehr unangemessen bezeichnet.