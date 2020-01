Freier Eintritt zu Palästen und Königsgräbern zu Mond-Neujahr

Photo : YONHAP News

Während der Feiertage zum Mond-Neujahr wird der Eintritt zu Palästen und Königsgräbern aus der Joseon-Zeit frei sein.Die Behörde für Kulturgüter teilte mit, dass vier Paläste in Seoul, darunter Changdeok, der Königsschrein Jongmyo und die Königsgräber vom 24. bis 27. Januar kostenfrei besucht werden könnten. Während dieser Zeit würden sie an keinem Tag geschlosssen sein.Im Königsschrein Jongmyo, in dem üblicherweise nur eine begleitete Tour möglich ist, wird während der Feiertage eine freie Besichtigung zugelassen sein.