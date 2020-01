„Parasite“ von US-Schauspielergewerkschaft ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

„Parasite“ von Regisseur Bong Joon-ho hat einen weiteren Preis in den USA gewonnen.Bei der 26. Verleihung der Screen Actors Guild Awards am Sonntag (Ortszeit) in Los Angeles wurde der koreanische Film mit dem Preis für das beste Schauspielensemble in einem Film, quasi dem Preis für den besten Film, ausgezeichnet.„Parasite“ konnte sich gegen vier weitere Filme durchsetzen und gewann als erster fremdsprachiger Film diese Auszeichnung. Zu seinen Konkurrenten zählten auch „The Irishman“ und „Once upon a Time in Hollywood“, die mit „Parasite“ für den besten Filmpreis bei den diesjährigen Academy Awards nominiert wurden.Die Screen Actors Guild (SAG), eine Gewerkschaft für Schauspieler in den USA, zeigt bei der Auswahl der Preisgewinner Ähnlichkeiten mit der Academy of Motion Picture and Sciences, die die Oscars verleiht. Daher meinen Beobachter, dass es für „Parasite“ Chancen gäbe, auch den Oscar für den besten Film zu gewinnen.In der 92-jährigen Geschichte der Academy Awards konnte noch kein Film aus dem nicht englischsprachigen Raum den Preis für den besten Film gewinnen.Die diesjährige Preisverleihung findet am 9. Februar statt.