Reisewelle zum Mond-Neujahr erreicht am Freitagvormittag Höhepunkt

Photo : YONHAP News

Zum diesjährigen Mond-Neujahrsfest müssen Südkoreaner voraussichtlich mehr Zeit für die Fahrt in ihre Heimatorte einplanen als für die Rückfahrt.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr teilte mit, für den Zeitraum vom 23. bis 27. Januar gemeinsam mit den zuständigen Behörden spezielle Verkehrsmaßnahmen zu erstellen und umzusetzen.Während der Neujahrsfeiertage werden voraussichtlich im Tagesschnitt 4,72 Millionen Autos auf den Autobahnen unterwegs sein. Das sind etwa sechs Prozent mehr als im Vorjahr.Bei den Fahrten in die Heimat wird am Freitagvormittag, dem Vortag des 1. Januar nach dem Mondkalender, das größte Verkehrsaufkommen erwartet.Vom 24. bis 26. Januar wird keine Autobahn-Maut erhoben.