USA begrüßen Entsendung südkoreanischer Anti-Piraten-Einheit in Straße von Hormus

Photo : YONHAP News

Die USA haben Südkoreas Entscheidung begrüßt, eine Anti-Piraten-Einheit in die Straße von Hormus zu schicken.Das teilte der Sprecher des Verteidigungsministeriums David Eastburn KBS am Dienstag auf Anfrage mit. Die Regierung in Seoul hatte entschieden, ihre Cheonghae-Einheit vom Golf von Aden in die Straße von Hormus nahe Iran zu schicken.Ein internationales Problem erfordere eine internationale Lösung, die USA begrüßten es, dass der Verbündete Südkorea helfe, die freie Schifffahrt im Nahen Osten durch die Unterstützung von IMSC sicherzustellen.IMSC steht für International Maritime Security Construct und ist der Name für die US-geführte Schutzmission, an der sich auch Saudi-Arabien, Großbritannien und Bahrain beteiligen.Südkorea schickt zwar seine Anti-Piraten-Einheit in die Straße von Hormus, diese wird aber unabhängig agieren und sich IMSC nicht anschließen.