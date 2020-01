EU will auch dieses Jahr Nordkorea humanitäre Hilfe anbieten

Photo : YONHAP News

Die Europäische Union hat auch dieses Jahr Nordkorea in die Liste der Länder aufgenommen, denen sie humanitäre Hilfe leisten will.Das berichtete der US-Auslandssender Voice of America (VOA) am Mittwoch.Ein Mitarbeiter der EU-Kommission sagte am Dienstag gegenüber dem Sender, dass die Union Nordkorea auf Ad-hoc-Basis im Notfall humanitäre Hilfe anbieten werde.Die EU sieht dieses Jahr 111 Millionen Euro für die humanitäre Hilfe für Asien und Südamerika vor, zu den Nutznießern zählt Nordkorea.Die Union hatte von 2011 bis 2017 Nordkorea zwölf Millionen Euro zur Verfügung gestellt.