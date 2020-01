China kappt wegen neuartigen Coronavirus Verkehrsverbindungen nach Wuhan

Photo : YONHAP News

China hat wegen des neuartigen Coronavirus die Verkehrsverbindungen nach Wuhan gekappt.Chinas staatlicher Rundfunk CCTV teilte mit, dass die zur Bekämpfung des Virus eingerichtete Zentrale in einer Erklärung bekannt gegeben habe, dass Einwohner die Stadt ohne besondere Gründe nicht mehr verlassen sollten.Ab 10 Uhr am Donnerstag würden Busse, Fähren und andere öffentliche Verkehrsmittel vorläufig nicht mehr verkehren. Auch würden der Flughafen und Bahnhöfe für Ausreisende gesperrt.Hintergrund der Maßnahme ist die schnelle Ausbreitung einer Lungenkrankheit in China und anderen Ländern, deren Quelle in Wuhan vermutet wird.