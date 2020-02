US-Medien berichten über erfolgreichen Auftritt von SuperM in LA

Photo : YONHAP News

US-Medien haben über ein jüngstes Konzert der K-Pop-Gruppe SuperM in Los Angeles berichtet.Die Tageszeitung „Los Angeles Times“ und das Unterhaltungsmagazin „Variety“ berichteten am Montag darüber.Mehrere Tausend junge K-Pop-Fans hätten monatelang auf die Show der Superband in Los Angeles, Teil ihrer US- und Welttournee, gewartet, schrieb „LA Times“. SuperM sei eine beispiellose K-Pop-Gruppe, die aus Mitgliedern von bereits berühmten Gruppen bestehe.SuperM setzte sich aus sieben Mitgliedern zusammen, Taemin von SHINee, Baekhyun und Kai von EXO, Taeyong und Mark von NCT 127 sowie Lucas und Ten von WayV.