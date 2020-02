Regierung will von Covid-19 betroffenen Industriezweigen Notkredite über 300 Milliarden Won bereitstellen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will vom neuen Coronavirus betroffenen Industriezweigen, darunter den Billigfluggesellschaften, Notkredite anbieten. Diese bekamen wegen des neuartigen Coronavirus Geschäftsschwierigkeiten.Die Regierung wolle ein Notkreditprogramm in Höhe von bis zu 300 Milliarden Won (254 Millionen Dollar) für Billigfluggesellschaften auflegen, teilte Finanzminister Hong Nam-ki bei der Sitzung der für Wirtschaft zuständigen Minister am Montag mit.Zudem werde ein Zahlungsaufschub von bis zu drei Monaten für die Nutzungsgebühr für Flughafeneinrichtungen gewährt, sollte eine Fluggesellschaft wegen der Covid-19-Ausbreitung Flüge ausgesetzt oder Flugverbindungen reduziert haben, hieß es.Für die Schifffahrtsbranche werde die Regierung einen Notfonds in Höhe von 60 Milliarden Won (51 Millionen Dollar) einrichten. Die Gebühren für die Nutzung von Hafenanlagen und die Pacht von Terminals würden um bis zu 100 Prozent erlassen, solange die Personenbeförderung ausgesetzt sei.Für mittlere und kleine Unternehmen in der Tourismusbranche würden ungesicherte Sonderkredite in Höhe von 50 Milliarden Won (42 Millionen Dollar) zu einem Zinssatz von 1 Prozent angeboten, hieß es weiter.