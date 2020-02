Innerkoreanisches Seoul: Nordkorea soll laut offizieller Bekanntmachung keine Corona-Infektionen haben

Laut der südkoreanischen Regierung gibt es in Nordkorea noch keine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus, die dessen offizielle Medien bekannt gaben.



Die entsprechende Äußerung machte der Sprecher des Vereinigungsministeriums Yeo Sang-ki am Montag vor der Presse. Die Regierung stütze sich bei ihrer Einschätzung der Lage auf offizielle Bekanntmachungen nordkoreanischer Behörden.



Anlass sind Spekulationen, nach denen das neue Coronavirus sich auch in Nordkorea verbreite.



Sollte in Nordkorea eine Infektion bestätigt werden, solle das Land der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Bescheid geben. Der WHO zufolge habe das nordkoreanische Gesundheitsministerium berichtet, dass bisher 141 Personen wegen Fiebers auf das Virus getestet worden seien, das Ergebnis sei bei allen negativ gewesen, hieß es.



Unterdessen brachte ein nordkoreanisches Medium am Sonntag erstmals den Plan der südkoreanischen Regierung zur Sprache, Individualreisen nach Nordkorea zu verwirklichen. Der Sprecher wollte die Berichterstattung nicht extra kommentieren. Es hieß nur, dass die Regierung in Bezug auf innerkoreanische Individualtouren konsequent an der bisherigen Position festhalte.